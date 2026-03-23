هزاران صهیونست در پی حملات موشکی ایران آوار شدند/ ثبت بیش از ۱۴ هزار درخواست غرامت برای خسارات واردشده به اموال

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که وزارت ساخت‌وساز و مسکن این رژیم از آسیب دیدن ۲۷۸ واحد مسکونی در شهرهای «دیمونا» و «عراد» بر اثر حملات موشکی ایران خبر داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، از ابتدای جنگ حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر به ۳۲ هتل منتقل شده‌اند و همزمان بیش از ۱۴ هزار درخواست غرامت برای خسارات واردشده به اموال ثبت شده است.

در همین راستا، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند تا روز گذشته ۱۴ هزار و ۳۴۴ درخواست به صندوق جبران خسارت ارائه شده که هنوز همه خسارات واردشده در دیمونا و عراد را پوشش نمی‌دهد.

همزمان، ایران در چارچوب موج‌های ۷۴ و ۷۵ عملیات «وعده صادق ۴»، مواضع جدید استقرار نیروهای اسرائیلی و محل‌های اختفای آن‌ها را هدف قرار داده و با استفاده از پهپاد «آرش ۲» به مرکز صنایع هوافضا در نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون حمله کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی مکرر به مناطق داخلی سرزمین‌های اشغالی باعث خسارات گسترده و آوارگی هزاران نفر شده و نگرانی‌ها از گسترش درگیری افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده این حملات در پاسخ به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود.

