استارمر: هیچ ارزیابی وجود ندارد که نشان دهد ایران بریتانیا را هدف میگیرد
به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، نخستوزیر بریتانیا گفت که هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد ایران در حال هدف قرار دادن بریتانیا است.
«کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، در پاسخ به این سوال که آیا این کشور پس از شلیک موشک به جزیره دیهگو گارسیا در برد موشکهای ایران قرار دارد، گفت که دولت این کشور «همیشه برای حفظ امنیت خود ارزیابیهایی انجام میدهد و هیچ ارزیابی وجود ندارد که ما به این شکل در حال هدف قرار گرفتن باشیم.»
وی همچنین بر لزوم کاهش تنش تاکید کرد و گفت که دفاع از منافع و جان بریتانیاییها «بدون اینکه درگیر جنگ شویم» مهم است.