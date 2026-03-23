به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین از همه طرف‌های درگیر در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خواست‌ تا عملیات نظامی را برای جلوگیری از «چرخه معیوب» پایان دهند و به مذاکرات بازگردند.

‌سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به سوالی در مورد فشار آمریکا بر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: «اگر خصومت‌ها همچنان تشدید شود و اوضاع بدتر شود، کل منطقه در هرج و مرج فرو خواهد رفت.»

وی گفت: «استفاده از زور فقط به یک چرخه معیوب منجر خواهد شد.»

وی افزود که جنگ از ابتدا نباید آغاز می‌شد.

