عقبنشینی واشنگتن؛ ضرب الاجل ترامپ ۵ روز به تعویق افتاد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا مدعی مذاکره با ایران شد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در پلتفرم تروث سوشیال مدعی شد که گفتوگوهای خیلی خوب و سازندهای درباره یک راهحل کامل و نهایی برای جنگ در خاورمیانه با ایران داشته است.
ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: «خوشحالم که میتوان اعلام کنم که آمریکا و کشور ایران، در دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای در مورد یک راهحل کامل و نهایی برای ترک مخاصمات در خاورمیانه داشتهاند.»
وی در ادامه عنوان کرد: «دستور دادهام که تمام حملات علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق بیفتد.»