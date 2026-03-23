به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی مذاکره با ایران شد.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: «خوشحالم که می‌توان اعلام کنم که آمریکا و کشور ایران، در دو روز گذشته گفت‌و‌گو‌های بسیار خوب و سازنده‌ای در مورد یک راه‌حل کامل و نهایی برای ترک مخاصمات در خاورمیانه داشته‌اند.»

وی در ادامه عنوان کرد: «دستور داده‌ام که تمام حملات علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق بیفتد.»