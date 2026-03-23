به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،‌ «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، تأیید کرد که بغداد از مداخله نظامی در تنگه هرمز حمایت نمی‌کند.

السودیتی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا ‌مدعی شد که عراق بسته شدن تنگه هرمز را محکوم می‌کند و آن را نقض قوانین بین‌المللی در مورد آزادی دریانوردی توصیف کرد.

‌السودانی مشارکت عراق در هرگونه اقدام نظامی برای محافظت از تانکرهای نفتی را رد کرد و گفت: «ما به راه‌حل‌های نظامی اعتقادی نداریم. ارائه حفاظت مسلحانه از کشتی‌ها واکنش ایران را برمی‌انگیزد و دریانوردی را تسهیل نمی‌کند. بنابراین، ما به هیچ اقدام نظامی در خلیج فارس ملحق نخواهیم شد.»

