یک منبع آگاه خبر داد:

خروج همه نیروهای خارجی حاضر در ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق

یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد که همه نیروهای حارجی حاضر در ستاد فرماندهی عملیات مشترک این پایگاه را ترک کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد که همه نیروهای حارجی حاضر در ستاد فرماندهی عملیات مشترک این پایگاه  را ترک کرده‌اند.

این منبع به السومریه نیوز توضیح داد که نیروهای خارجی از طریق هواپیماهای باری که دو روز پیش به عراق رسیده بودند، منتقل شدند و خاطرنشان کرد که روند خروج شامل همه خارجی‌ها بدون استثنا می‌شود.

این اقدام در بحبوحه افزایش صحبت‌ها در مورد خروج نیروهای خارجی از عراق و در بحبوحه افزایش فشارهای سیاسی برخی از نیروهای سیاسی که خواستار پایان حضور نظامی خارجی در این کشور هستند، صورت می‌گیرد.

 

