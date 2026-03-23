ادامه مذاکره هیئتهای اوکراینی و آمریکایی در میامی
دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین اظهار داشت که هیئتهای اوکراینی و آمریکایی در مذاکرات خود در میامی، در مورد تضمینهای امنیتی و مسیر بشردوستانه بحران اوکراین بحث و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین اظهار داشت که هیئتهای اوکراینی و آمریکایی در مذاکرات خود در میامی، در مورد تضمینهای امنیتی و مسیر بشردوستانه بحران اوکراین بحث و گفتوگو کردند.
پیش از این، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرده بود که تیم مذاکرهکننده اوکراینی جلسات دوجانبهای را در ایالات متحده با طرف آمریکایی برای بحث در مورد روند صلح برگزار خواهد کرد.
همچنین سخنگوی کرملین، تأیید کرد که روسیه در مذاکرات اعلامشده توسط اوکراین شرکت نخواهد کرد، اما ابراز امیدواری کرد که تعلیق مذاکرات سهجانبه موقت باشد.