روسیه توسعه روابط با هند را یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود میداند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کشورش توسعه روابط با هند را یکی از اولویتهای سیاست خارجی خود میداند و به اقدامات دهلی نو برای حفاظت از منافع ملی خود احترام میگذارد.
این دیپلمات ارشد در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به شرکتکنندگان و برگزارکنندگان کنفرانس بینالمللی «روسیه و هند: به سوی یک دستور کار دوجانبه جدید» گفت: «تقویت مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز با دهلی نو از جمله اولویتهای بیقید و شرط سیاست خارجی ماست.»
لاوروف خاطرنشان کرد: «ما از اینکه دوستان هندی ما کاملاً با این رویکرد موافق هستند، بسیار سپاسگزاریم.»