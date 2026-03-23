به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ‌«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کشورش توسعه روابط با هند را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود می‌داند و به اقدامات دهلی نو برای حفاظت از منافع ملی خود احترام می‌گذارد.

این دیپلمات ارشد در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان کنفرانس بین‌المللی «روسیه و هند: به سوی یک دستور کار دوجانبه جدید» گفت: «تقویت مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز با دهلی نو از جمله اولویت‌های بی‌قید و شرط سیاست خارجی ماست.»

لاوروف خاطرنشان کرد: «ما از اینکه دوستان هندی ما کاملاً با این رویکرد موافق هستند، بسیار سپاسگزاریم.»

