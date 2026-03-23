اذعان رسانههای صهیونیستی به «بیسابقه» بودن شدت حملات موشکی ایران
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که موج شلیک موشکهای ایران از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی بهطور بیسابقه و پیوسته ادامه داشته است و آژیرهای هشدار برای ساکنان بهصورت متوالی به صدا درآمده است.
این رسانهها همچنین گزارش دادند که شدت و صدای انفجارها در سرزمینهای اشغالی «سابقه نداشته است».
در همین حال، رسانههای صهیونیستی تأیید کردند که در پی اصابت یک موشک چندکلاهکه در مرکز سرزمینهای اشغالی، شماری زخمی شدهاند. بر اساس این گزارشها، یک موشک ایرانی بهطور مستقیم به «کریات گات» اصابت کرده و ترکشهای آن در چندین نقطه پراکنده شده است.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، چهار و ۹۴۱ نفر در سرزمینهای اشغالی زخمی شدهاند.
همچنین مرکز اسرائیلی «علما» اعلام کرد که از دوم مارس تاکنون در مجموع ۷۷۹ موج حمله از سوی حزبالله علیه اسرائیل ثبت شده و از آغاز درگیریها نیز ۳۲۹ موج حمله از سوی ایران علیه اسرائیل شناسایی شده است.