بحرین برای نخستینبار به نقش موشک پاتریوت در انفجار «ستره» اذعان کرد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، یک تحلیل دانشگاهی که توسط گروهی از پژوهشگران انجام شده و خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است، نشان میدهد یک سامانه پدافند هوایی «پاتریوت» تحت مدیریت آمریکا عامل انفجار شدید در محله «المهزه» در جزیره «ستره» بحرین بوده است.
این حادثه ۱۰ روز پس از آغاز حمله به ایران رخ داده بود.
بر اساس این بررسی، موشک رهگیر آمریکایی بامداد ۹ مارس بر فراز مناطق مسکونی سقوط کرده و در نتیجه آن ۳۲ غیرنظامی زخمی شده و شماری از منازل تخریب شدهاند. این در حالی است که پیشتر واشنگتن و منامه تلاش کرده بودند مسئولیت این حادثه را متوجه ایران کرده و آن را به یک پهپاد ایرانی نسبت دهند.
مقامهای بحرینی روز شنبه در پاسخ به پرسشهای رویترز، برای نخستینبار به دخالت موشک پاتریوت در این حادثه اذعان کردند؛ آن هم پس از دورهای از سکوت و نسبت دادن اتهام به طرف ایرانی.
در همین حال، ایران تأکید کرده است که کشورهای منطقه، بهویژه همسایگان، نباید اجازه دهند آمریکا و رژیم صهیونیستی از پایگاههای آنها علیه ایران استفاده کنند و بر این نکته تأکید دارد که همکاری منطقهای میتواند به ایجاد امنیت پایدار منجر شود.