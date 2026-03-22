به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استیو رید»، وزیر کابینه انگلیس، امروز -یکشنبه- گفت که هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر اینکه ایران قصد دارد با موشک‌های بالستیک به اروپا حمله کند وجود ندارد.

روز شنبه، نیروهای رژیم صهیونیستی با انتشاری پیامی در شبکه‌های اجتماعی در ادعاهایی مدعی شدند که ایران موشک‌هایی دارد که «می‌توانند به لندن، پاریس یا برلین برسند».

رید، وزیر مسکن بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت: «هیچ ارزیابی برای اثبات آنچه گفته می‌شود وجود ندارد. من از هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر اینکه آنها (ایران) حتی سعی در هدف قرار دادن اروپا دارند، اطلاعی ندارم».

انتهای پیام/