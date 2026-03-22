خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام انگلیسی:

هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر برنامه ایران برای حمله به اروپا وجود ندارد

کد خبر : 1764501
لینک کوتاه کپی شد.

مقام انگلیسی گفت که هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر اینکه ایران قصد دارد با موشک‌های بالستیک به اروپا حمله کند وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استیو رید»، وزیر کابینه انگلیس، امروز -یکشنبه- گفت که هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر اینکه ایران قصد دارد با موشک‌های بالستیک به اروپا حمله کند وجود ندارد.

روز شنبه، نیروهای رژیم صهیونیستی با انتشاری پیامی در شبکه‌های اجتماعی در ادعاهایی مدعی شدند که ایران موشک‌هایی دارد که «می‌توانند به لندن، پاریس یا برلین برسند».

رید، وزیر مسکن بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت: «هیچ ارزیابی برای اثبات آنچه گفته می‌شود وجود ندارد. من از هیچ ارزیابی‌ای مبنی بر اینکه آنها (ایران) حتی سعی در هدف قرار دادن اروپا دارند، اطلاعی ندارم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار