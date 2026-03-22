بحران آب تهدیدی برای زندگی و سلامت میلیون‌ها افغان

صلیب سرخ هشدار داد بحران آب در افغانستان رو به افزایش است و زندگی و سلامت میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، صلیب سرخ در گزارشی اعلام کرد دسترسی به آب در افغانستان به یک نبرد روزمره برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده و کمبود آب زندگی، معیشت و سلامت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد افزود: «در مناطق روستایی، بحران‌های طولانی‌مدت، خشکسالی‌های مکرر، کاهش بارندگی، افزایش سریع جمعیت، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، سیستم‌های سنتی مانند چاه‌ها و قنات‌ها را تحت فشار قرار داده است».

صلیب سرخ تصریح کرد بسیاری از خانواده‌ها مجبورند برای دسترسی به آب به منابع سطحی ناایمن اتکا کنند یا مسافت‌های طولانی طی کنند و زنان و کودکان بیشترین بار این کمبود را تحمل می‌کنند.

در این گزارش همچنین اعلام شد که در شهرهای بزرگ مانند کابل، مزار و قندهار، جمعیت رو به رشد، بازگشت مهاجران و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی باعث کاهش شدید سطح آب و خشک شدن چاه‌ها شده است و بسیاری از خانواده‌ها برای تامین آب آشامیدنی ناچار به خرید آب از تانکرهای خصوصی یا طی مسافت‌های طولانی هستند.

 

اخبار مرتبط
