۶ کشته در پی سقوط یک بالگرد در قطر

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت کشور قطر امروز یکشنبه اعلام کرد در سقوط یک بالگرد در آب‌های این کشور، ۶ نفر کشته شدند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: «یک بالگرد نظامی در حین انجام ماموریت عادی در آب‌های منطقه‌ای قطر دچار سانحه شد و سقوط کرد. نقص فنی علت این حادثه بوده است».

جزئیات بیشتری درباره هویت جان‌باختگان یا علت دقیق نقص فنی منتشر نشده است.

این وزارتخانه افزود: «جستجوی خدمه و مسافران بالگرد در حال انجام است».

انتهای پیام/