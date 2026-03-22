۶ کشته در پی سقوط یک بالگرد در قطر
کد خبر : 1764443
وزارت کشور قطر اعلام کرد در سقوط یک بالگرد، ۶ نفر کشته شدند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت کشور قطر امروز یکشنبه اعلام کرد در سقوط یک بالگرد در آبهای این کشور، ۶ نفر کشته شدند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: «یک بالگرد نظامی در حین انجام ماموریت عادی در آبهای منطقهای قطر دچار سانحه شد و سقوط کرد. نقص فنی علت این حادثه بوده است».
جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان یا علت دقیق نقص فنی منتشر نشده است.
این وزارتخانه افزود: «جستجوی خدمه و مسافران بالگرد در حال انجام است».