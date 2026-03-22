۶ کشته در پی سقوط یک بالگرد در قطر

وزارت کشور قطر اعلام کرد در سقوط یک بالگرد، ۶ نفر کشته شدند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت کشور قطر امروز یکشنبه اعلام کرد در سقوط یک بالگرد در آب‌های این کشور، ۶ نفر کشته شدند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: «یک بالگرد نظامی در حین انجام ماموریت عادی در آب‌های منطقه‌ای قطر دچار سانحه شد و سقوط کرد. نقص فنی علت این حادثه بوده است».

جزئیات بیشتری درباره هویت جان‌باختگان یا علت دقیق نقص فنی منتشر نشده است.

این وزارتخانه افزود: «جستجوی خدمه و مسافران بالگرد در حال انجام است».

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار