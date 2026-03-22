دستکم ۱۶۳ کشته و مجروح در حمله به یک بیمارستان در سودان
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در پی حمله به یک بیمارستان در دارفور در سودان، دستکم ۶۴ نفر کشته و ۸۹ نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی روزگذشته -شنبه- اعلام کرد که در حمله هوایی هفته گذشته به بیمارستانی در منطقه دارفور در غرب سودان، دستکم ۶۴ نفر، از جمله ۱۳ کودک، کشته شدند.
«تدروس گبریسوس»، رئیس سازمان بهداشت جهانی، گفت که حمله هوایی به بیمارستان آموزشی «الدعین» در شرق دارفور در روز جمعه همچنین منجر به مصدومیت دستکم ۸۹ نفر را شد و بیمارستان را از کار انداخت.
سودان در آوریل ۲۰۲۳ دچار هرج و مرج شد. زمانی که جنگ قدرت بین ارتش و نیروهای شبهنظامی رقیب یعنی نیروهای پشتیبانی سریع، به جنگ در سراسر کشور تبدیل شد.