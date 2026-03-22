ترامپ کنترل جنگ را از دست داده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کریس مورفی»، سناتور دموکرات آمریکایی، بار دیگر رئیس جمهور این کشور را به علت جنگ با ایران مورد انتقاد قرار داد.

مورفی گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، کنترل جنگ علیه ایران را از دست داده و در حالت وحشت قرار دارد.

مورفی، که عضو کمیته روابط خارجی سنا، یکی از قانونگذارانی است که از تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد می‌کنند.

