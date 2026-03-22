به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه سازمان‌های بین‌المللی در وین، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

اولیانوف نوشت: «آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. نهادهای سیاست‌گذار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌ها پیش چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای را نقض قوانین بین‌المللی و همچنین نقض منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس توصیف کردند».

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در افزود: «این اقدامات خطر ایجاد یک فاجعه هسته‌ای را به همراه دارد».

