اولیانوف:

حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران خطر ایجاد فاجعه را به همراه دارد

حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران خطر ایجاد فاجعه را به همراه دارد
نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران خطر فاجعه هسته‌ای به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه سازمان‌های بین‌المللی در وین، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

اولیانوف نوشت: «آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. نهادهای سیاست‌گذار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدت‌ها پیش چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای را نقض قوانین بین‌المللی و همچنین نقض منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس توصیف کردند».

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در افزود: «این اقدامات خطر ایجاد یک فاجعه هسته‌ای را به همراه دارد».

