زیردریایی هستهای انگلیس در دریای عرب مستقر شد
روزنامه انگلیسی در استقرار زیردریایی هستهای این کشور در دریای عرب خبر داد.
به گزاش ایلنا به نقل از الجزیره، روزنامه دیلی میل از استقرار زیردریایی هستهای انگلیس در در دریای عرب خبر داد.
به گزارش دیلیمیل، یک زیردریایی هستهای بریتانیا مجهز به موشکهای «تاماهاوک» در دریایی عرب مستقر شده است.
به گزارش این روزنامه بریتانیایی، زیردریایی «اچاماس آنسون» اواخر ماه جاری «پرت» استرالیا را ترک کرد و پس از طی مسافت حدودا هشت هزار و ۸۰۰ کیلومتر اکنون به منطقه رسیده است. این زیردریایی مجهز به موشکهای «تاماهاوک» و اژدرهای «اسپیرفیش» است.