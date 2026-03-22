دور جدید مذاکرات واشنگتن-کییف برای پایان دادن به نزاع اوکراین
مذاکرهکنندگان اوکراینی و آمریکایی روز گذشته -شنبه- دور جدیدی از گفتوگوها برای پایان دادن به نزاع اوکراین را برگزار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، مذاکرهکنندگان اوکراینی و آمریکایی که تلاش میکنند به سمت حلوفصل جنگ چهار ساله میان کییف و مسکو حرکت کنند، آخرین دور مذاکرات خود را روزگذشته -شنبه- در فلوریدا آغاز کردند و قرار است بحثهای بیشتری تا آخر هفته ادامه یابد.
«رستم عمروف»، مذاکرهکننده ارشد اوکراینی، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما به بحث در مورد مسائل کلیدی و مراحل بعدی در مسیر مذاکره ادامه دادیم. توجه ویژهای به هماهنگسازی رویکردها برای پیشرفت بیشتر به سمت نتایج عملی شد».
نمایندگان روسیه در این جلسه حضور نداشتند.