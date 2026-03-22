خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دور جدید مذاکرات واشنگتن-کی‌یف برای پایان دادن به نزاع اوکراین

کد خبر : 1764408
لینک کوتاه کپی شد.

مذاکره‌کنندگان اوکراینی و آمریکایی روز گذشته -شنبه- دور جدیدی از گفت‌وگوها برای پایان دادن به نزاع اوکراین را برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، مذاکره‌کنندگان اوکراینی و آمریکایی که تلاش می‌کنند به سمت حل‌وفصل جنگ چهار ساله میان کی‌یف و مسکو حرکت کنند، آخرین دور مذاکرات خود را روزگذشته -شنبه- در فلوریدا آغاز کردند و قرار است بحث‌های بیشتری تا آخر هفته ادامه یابد.

«رستم عمروف»، مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی، در پلتفرم ایکس نوشت: «ما به بحث در مورد مسائل کلیدی و مراحل بعدی در مسیر مذاکره ادامه دادیم. توجه ویژه‌ای به هماهنگ‌سازی رویکردها برای پیشرفت بیشتر به سمت نتایج عملی شد».

نمایندگان روسیه در این جلسه حضور نداشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار