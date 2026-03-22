هاآرتص:

ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ است

روزنامه صهیونیستی از اختلافات میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ادامه جنگ علیه ایران نوشت.

به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی«هاآرتص» از وجود اختلافات در سطح رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

این روزنام گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال راهی برای خروج از جنگ است، در حالی که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به دلایل خاص خود خواهان ادامه آن است.

این رسانه افزود که شکاف‌ها میان ترامپ و نتانیاهو عملا آغاز شده و اکنون پرسش اصلی این است که چه زمانی این اختلافات به تبادل اتهامات علنی میان طرفین منجر خواهد شد.

روزنامه صهیونیستی همچنین تاکید کرد که ایران در حال حاضر کنترل زمان‌بندی تحولات جنگ را در دست دارد و به‌عنوان طرفی که ابتکار عمل را در اختیار گرفته، گام‌های خود را پیش می‌برد، در حالی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ناچار به واکنش در برابر این اقدامات هستند.

