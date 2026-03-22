۲۱ حمله پهپادی و موشکی مقاومت اسلامی علیه پایگاههای اشغالگران در عراق و منطقه
مقاومت اسلامی عراق از حملات گسترده پهپادی و موشکی به پایگاههای اشغالگران در این کشور و منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، ۲۱ عملیات را با استفاده از دهها فروند پهپاد و موشک علیه پایگاههای اشغالگران در عراق و منطقه انجام داده است.
در این بیانیه تاکید شده که این سری عملیات پایگاههای دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.
این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشارهای نکرده است.