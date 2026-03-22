به گزارش ایلنا به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، ۲۱ عملیات را با استفاده از ده‌ها فروند پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های اشغالگران در عراق و منطقه انجام داده است.

در این بیانیه تاکید شده که این سری عملیات‌ پایگاه‌های دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.

