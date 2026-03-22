خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی مدراس در سرزمین‌های اشغالی در پی حملات موشکی ایران
کد خبر : 1764345
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حملات موشکی ایران، مدارس در جنوب سرزمین‌های اشغالی تعطیل شده و برگزاری تجمعات بیش از ۵۰ نفر تا روز سه‌شنبه ممنوع است.

به گزارش شبکه «کان»، این محدودیت‌ها مناطق نقب، لاخیش و بحرالمیت را دربر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، برگزاری تجمعات بزرگ تنها در صورتی مجاز است که شرکت‌کنندگان در صورت اعلام هشدار موشکی، امکان دسترسی سریع به پناهگاه را داشته باشند.

پیش‌تر نیز وزارت آموزش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که روز دوشنبه در سراسر سرزمین‌های اشغالی هیچ‌گونه کلاس درسی برگزار نخواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار