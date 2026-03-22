تعطیلی مدراس در سرزمینهای اشغالی در پی حملات موشکی ایران
فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی حملات موشکی ایران، مدارس در جنوب سرزمینهای اشغالی تعطیل شده و برگزاری تجمعات بیش از ۵۰ نفر تا روز سهشنبه ممنوع است.
به گزارش شبکه «کان»، این محدودیتها مناطق نقب، لاخیش و بحرالمیت را دربر میگیرد.
بر اساس این گزارش، برگزاری تجمعات بزرگ تنها در صورتی مجاز است که شرکتکنندگان در صورت اعلام هشدار موشکی، امکان دسترسی سریع به پناهگاه را داشته باشند.
پیشتر نیز وزارت آموزش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که روز دوشنبه در سراسر سرزمینهای اشغالی هیچگونه کلاس درسی برگزار نخواهد شد.