نتانیاهو:
این شبی بسیار دشوار در نبرد برای آینده ماست
به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پی حمله موشکی سنگین ایران به سرزمینهای اشغالی اعلام کرد که این شبی بسیار دشوار در نبرد برای آینده ماست.
وی افزود که در پی حمله ایران به شهر عراد، در حال «تقویت نیروهای امدادی و نجاتی است که هماکنون در محل در حال فعالیت هستند».
نتانیاهو ادامه داد: «این شبی بسیار دشوار در نبرد برای آینده ماست».
وی افزود: «ما مصمم هستیم که به ضربه زدن به دشمنان خود در تمامی جبههها ادامه دهیم».