در حمله موشکی ایران یک محله به طور کامل نابود شد

به گزارش ایلنا، «سازمان پخش اسرائیل» اعلام کرد که در پی حمله موشکی ایران به عراد در جنوب سرزمین‌های اشغالی، یک محله به طور کامل نابود شده است.

این سازمان اعلام کرد که حمله موشکی ایران به عراد، بیشترین شمار مجروحان از آغاز جنگ تاکنون را بر جای گذاشته است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که یک موشک فراصوت حامل نیم تُن مواد منفجره به عراد اصابت کرده است.

