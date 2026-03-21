اصابت موشک ایرانی به عراد/ ۸ نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند
به گزارش ایلنا، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در پی اصابت یک موشک ایرانی به شهر عراد در جنوب سرزمینهای اشغالی، بر اساس آمار اولیه هشت نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش این رسانهها، «بهدلیل شمار بسیار بالای مجروحان در عراد، یگانهای امداد ارتش اسرائیل فراخوانده شدهاند» و در حال حاضر «هزار و ۳۰۰ امدادگر و آتشنشان در محل اصابت موشک ایرانی در عراد مشغول فعالیت هستند».
رسانههای اسرائیلی همچنین نسبت به وجود شمار زیادی مفقود و افراد گرفتار ابراز نگرانی کردهاند. به دلیل شمار بالای مجروحان، وضعیت اضطراری اعلام شده و نیروهای امدادی، تیمهای «ستاره داوود سرخ» و «دفاع مدنی» برای تقویت عملیات پاسخگویی به محل حادثه اعزام شدهاند.
بر اساس گزارش «سازمان پخش اسرائیل»، «یگانهایی از ارتش اسرائیل در حال کمک به خارج کردن مجروحان از زیر آوار در عراد هستند».
رسانههای صهیونیستی افزودند که «تعدادی از اسرائیلیها همچنان زیر آوار گرفتارند و ستاره داوود سرخ از مردم خواسته است برای مراجعه به بیمارستانها و اهدای خون اقدام کنند».
همچنین در این گزارشها آمده است که «یک موشک فراصوت حامل نیم تُن مواد منفجره به عراد اصابت کرده است».