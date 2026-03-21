English العربیه
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

در حال بررسی حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز هستیم

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز است. 

این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد که در رابطه با نیروگاه نطنز افزایشی در سطح تشعشات گزارش نشده است. 

 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه این نهاد در حال بررسی گزارش درباره حمله به سایت هسته‌ای نطنز است افزودکه  بار دیگر خواستار خویشتنداری به منظور جلوگیری از هرگونه خطر حادثه هسته‌ای است.

 

 

