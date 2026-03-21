جاکارتا به دنبال اختصاص بودجه برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی درگیریهای نظامی در خاورمیانه
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی اظهار داشت که جاکارتا به دنبال اختصاص مبلغی از بودجه ملی خود برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه است.
این سخنگو در مصاحبهای تلویزیونی فاش کرد که اندونزی قصد دارد تقریباً ۸۰ تریلیون روپیه (۵ میلیارد دلار آمریکا) از بودجه ملی خود برای کاهش تأثیر این درگیری اختصاص دهد.
پیشتر، رئیس جمهور اندونزی تأیید کرد که کشورش سیاست منطقیسازی و بازسازی هزینههای دولت را برای افزایش تابآوری مالی خود در مواجهه با نوسانات بازار جهانی مرتبط با بحران منطقهای رو به افزایش، دنبال میکند.