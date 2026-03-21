مدیر کل موسسه صادرات و تجارت بین‌المللی بریتانیا:

اثرات اقتصادی بسته‌شدن تنگه هرمز برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها احساس خواهد شد

مدیر کل موسسه صادرات و تجارت بین‌المللی بریتانیا، گفت که اثرات اقتصادی بسته‌شدن بالفعل تنگه هرمز برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها احساس خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو فورگیونه»، مدیر کل موسسه صادرات و تجارت بین‌المللی بریتانیا، گفت که اثرات اقتصادی بسته‌شدن بالفعل تنگه هرمز برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها احساس خواهد شد.

فورگیونه به الجزیره گفت: «حتی اگر تنگه فردا باز شود، با حداکثر ظرفیت قبلی کار نخواهد کرد. بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مانند مرسک، ام‌اس‌سی، هاپاگ-لوید و سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام تصمیم به تغییر مسیر گرفته‌اند و به سادگی پذیرفته‌اند که زمان طولانی‌تر کشتیرانی، هزینه‌هایی خواهد بود که آن‌ها باید در کوتاه‌مدت بپذیرند و ناگزیر باید از آن صرف‌نظر کنند.»

وی افزود: «بازسازی اعتماد کشتیرانی‌ها به امنیت تنگه، به تضمین‌های امنیتی قابل توجهی نیاز دارد که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. رویدادهای سه هفته گذشته نشان داده است که ایران برای بستن تنگه نیازی به کنترل کامل آن ندارد.»

 

