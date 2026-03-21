خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارشگر ویژه سازمان ملل:

اسرائیل به طور سیستماتیک فلسطینی‌ها را‌ شکنجه می‌کند

کد خبر : 1764171
لینک کوتاه کپی شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی گفت که اسرائیل به طور سیستماتیک فلسطینی‌ها را‌ شکنجه می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فرانچسکا آلبانیزی»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، ‌در گزارشی به رسانه‌ها گفت که اسرائیل به طور سیستماتیک فلسطینی‌ها را در مقیاسی شکنجه می‌کند که «نشان‌دهنده مجازات جمعی و نیت مخرب است.»

آلبانیزی گفت که از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۱۳ که منجر به جنگ غزه شد، بازداشت‌شدگان فلسطینی مورد «آزار و اذیت جسمی و روانی بسیار بی‌رحمانه‌ای» قرار گرفته‌اند.

‌هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل