به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فرانچسکا آلبانیزی»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، ‌در گزارشی به رسانه‌ها گفت که اسرائیل به طور سیستماتیک فلسطینی‌ها را در مقیاسی شکنجه می‌کند که «نشان‌دهنده مجازات جمعی و نیت مخرب است.»

آلبانیزی گفت که از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۱۳ که منجر به جنگ غزه شد، بازداشت‌شدگان فلسطینی مورد «آزار و اذیت جسمی و روانی بسیار بی‌رحمانه‌ای» قرار گرفته‌اند.

‌هیئت نمایندگی اسرائیل در ژنو از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرد.

