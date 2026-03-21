گوترش:

سازمان ملل متحد می‌تواند به محافظت از تنگه هرمز کمک کند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طرح هیئت صلح آمریکا برای تأمین مالی و ارائه اصول اولیه طرح بازسازی غزه به منظور بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌های فلسطینیان استقبال کرد.

گوترش در مصاحبه‌ای با این پولیتیکو گفت: «هدفی در این زمینه وجود دارد که توسط شورای امنیت تعریف و تأیید شده است و ما به طور فعال با ساختارهای ایجاد شده توسط هیئت صلح همکاری می‌کنیم.»

وی ‌اظهار داشت که سازمان ملل متحد می‌تواند به محافظت از تنگه هرمز کمک کند و بخشی از طرحی برای کاهش حملات باشد.

 

