به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طرح هیئت صلح آمریکا برای تأمین مالی و ارائه اصول اولیه طرح بازسازی غزه به منظور بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌های فلسطینیان استقبال کرد.

گوترش در مصاحبه‌ای با این پولیتیکو گفت: «هدفی در این زمینه وجود دارد که توسط شورای امنیت تعریف و تأیید شده است و ما به طور فعال با ساختارهای ایجاد شده توسط هیئت صلح همکاری می‌کنیم.»

وی ‌اظهار داشت که سازمان ملل متحد می‌تواند به محافظت از تنگه هرمز کمک کند و بخشی از طرحی برای کاهش حملات باشد.

انتهای پیام/