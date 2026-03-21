پوتین عید نوروز را به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ایران تبریک گفت

رئیس‌جمهور روسیه، ‌فرا رسیدن نوروز‌ را به رهبر معظم ‌و رئیس‌جمهور ایران‌ تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، ‌فرا رسیدن نوروز‌ را به رهبر معظم ‌و رئیس‌جمهور ایران‌ تبریک گفت.

کرملین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ‌پوتین برای مردم ایران آرزوی قدرت برای غلبه بر این آزمایش‌های دشوار را دارد.

پوتین تأکید کرد که مسکو در این دوران دشوار، همچنان دوست وفادار و شریک قابل اعتمادی برای تهران است و برای آنها پیروزی افتخارآمیزی آرزو می‌کند.

 

