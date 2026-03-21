خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال‌استریت ژورنال:

ایران پایگاه «دیه‌گو کارسیا» را هدف قرار داد

کد خبر : 1764110
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که ایران دو موشک بالستیک میان‌برد به سمت پایگاه نظامی «دیه‌گو گارسیا» در اقیانوس هند شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام به‌عنوان تلاشی قابل توجه از سوی ایران برای گسترش دامنه عملیات خود فراتر از خاورمیانه و تهدید منافع آمریکا ارزیابی شده است.

این پایگاه مشترک آمریکا و انگلیس، در فاصله حدود چهار هزار کیلومتری از تهران قرار دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل