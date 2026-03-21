والاستریت ژورنال:
ایران پایگاه «دیهگو کارسیا» را هدف قرار داد
کد خبر : 1764110
به گزارش ایلنا، روزنامه «والاستریت ژورنال» گزارش داد که ایران دو موشک بالستیک میانبرد به سمت پایگاه نظامی «دیهگو گارسیا» در اقیانوس هند شلیک کرده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام بهعنوان تلاشی قابل توجه از سوی ایران برای گسترش دامنه عملیات خود فراتر از خاورمیانه و تهدید منافع آمریکا ارزیابی شده است.
این پایگاه مشترک آمریکا و انگلیس، در فاصله حدود چهار هزار کیلومتری از تهران قرار دارد.