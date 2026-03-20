مرتس:
تمرکز بر مسئله ایران میتواند توجه را از وضعیت اقتصادی رو به وخامت اروپا منحرف کند
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، بر اساس گزارشی که توسط پولیتیکو به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، اظهار داشت که تمرکز بر مسئله ایران میتواند توجه را از وضعیت رو به وخامت اقتصادی اروپا منحرف کند.
در این گزارش آمده است که مرتس ابراز تاسف کرده است که مشغولیت با مسئله ایران، توجه را از تلاشها برای احیای اقتصاد ضعیف اروپا منحرف میکند.
منابع مطبوعاتی گزارش دادند که رهبران کشورهای اصلی اتحادیه اروپا هیچ تمایلی به شرکت در بحثهای مربوط به ایران نشان ندادهاند.