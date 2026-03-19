درخواست عمان از شورای امنیت برای توقف جنگ در خاورمیانه

درخواست عمان از شورای امنیت برای توقف جنگ در خاورمیانه
وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مسئولیت خود را بر عهده گرفته و اقدامات لازم را برای توقف جنگ در خاورمیانه انجام دهد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه سلطنت عمان با انتشار بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و اقدامات لازم را برای توقف جنگ و پیامدهای در

در این بیانیه اعلام شد: «عمان بر لزوم پایبندی به قوانین و هنجارهای بین‌المللی و خودداری از هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و منابع انرژی جهانی تاکید می‌کند و خواستار کاهش تنش، پایان عملیات نظامی و اولویت دادن به راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات به گونه‌ای است که امنیت و ثبات را حفظ کرده و منافع منطقه و جهان را تضمین کند».

وزارت خارجه عمان همچنین در این بیانیه تاکید کرد که پرداختن به ریشه‌های درگیری از طریق گفت‌وگو همچنان موثرترین راه برای دست‌یابی به ثبات پایدار در منطقه است.

