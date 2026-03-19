توقف مذاکرات اوکراین در بحبوحه درگیریهای خاورمیانه
روزنامه روسی به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که مذاکرات سه جانبه میان مسکو، واشنگتن و کییف برای پایان دادن به نزاع اوکراین در بحوبحه درگیریهای خاورمیانه متوقف شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه ایزوستیا امروز -پنجشنبه- به نقل از مقامات روسی گزارش داد که مذاکرات صلح بین ایالات متحده، روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ مسکو-کییف، که مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، در بحبوحه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، متوقف شده است.
ایزوستیا، که در زمان شوروی نماینده دیدگاههای رسمی دولت بود و اکنون تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد، در گزارشی در صفحه اول خود اعلام کرد که کرملین توقف مذاکرات در مورد اوکراین را تایید کرده است و جنگ ایران میتواند کییف را به سمت سازش سوق دهد.
«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به این روزنامه گفت که «کریل دیمیتریف»، فرستاده رئیس جمهور روسیه، به کار خود در زمینه سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی ادامه خواهد داد، اما مذاکرات سه جانبه متوقف شده است.