خاورمیانه به توقف جنگ نیاز دارد

به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز -پنجشنبه- در بحبوحه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت که خاورمیانه به جای تشدید تنش به توقف جنگ نیاز دارد.

کالاس در جمع رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، در سخنانی که منعکس کننده نگرانی‌های اروپایی‌ها در مورد گسترش درگیری بود، اظهار داشت: «واضح است که ما به خروج از این جنگ نیاز داریم، نه تشدید آن».

وی طی ادعایی بی‌اساس و بدون اشاره به تجاوزهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حملات به زیرساخت‌های انرژی قطر را محکوم کرد و مدعی شد که این حملات آشوب بیشتری ایجاد می‌کنند».

دیپلمات ارشد اروپایی همچنین بر لزوم ادامه حمایت از اوکراین اشاره و تاکیدکرد که این حمایت با جنگ در خاورمیانه مرتبط است.

