خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کالاس:

خاورمیانه به توقف جنگ نیاز دارد

کد خبر : 1763741
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار توقف درگیری در خاورمیانه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز -پنجشنبه- در بحبوحه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت که خاورمیانه به جای تشدید تنش به توقف جنگ نیاز دارد.

کالاس در جمع رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، در سخنانی که منعکس کننده نگرانی‌های اروپایی‌ها در مورد گسترش درگیری بود، اظهار داشت: «واضح است که ما به خروج از این جنگ نیاز داریم، نه تشدید آن». 

وی طی ادعایی بی‌اساس و بدون اشاره به تجاوزهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه  ایران، حملات به  زیرساخت‌های انرژی قطر را محکوم کرد و مدعی شد که این حملات آشوب بیشتری ایجاد می‌کنند».

دیپلمات ارشد اروپایی همچنین بر لزوم ادامه حمایت از اوکراین اشاره و تاکیدکرد که این حمایت با جنگ در خاورمیانه مرتبط است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل