عراق حمله به میدان تاسیسات پارس جنوبی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، وزات خارجه عراق در بیانیه‌ای تشدید تنش خطرناک در هدف قرار دادن تاسیسات انرژی پارس جنوبی در ایران را به شدت محکوم کرد.

این کشور، این اقدام را تهدید مستقیم امنیت و ثبات منطقه و نقض واضح اصول و قواعد اساسی قانون بین المللی دانست.

وزارت خارجه عراق بیان کرد که هدف قراردادن زیرساخت های حیاتی به ویژه تاسیسات انرژی تشدید تنشی غیر قابل توجیه به شمار می رود که موجب تشدید تنش های منطقه و به خطر افتادن منافع اقتصادی و امنیت شهروندان می شود و تاثیر منفی بر ثبات بازارهای جهانی انرژی می گذارد.

وزارت خارجه عراق مجددا بر موضع ثابت خود مبنی بر عدم کشیده شدن به سمت تنش بیشتر که ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد، تاکید کرد.

این وزارتخانه در پایان بر اهمیت احترام به حاکمیت کشورها و حفاظت از تاسیسات حیاتی تاکید کرد.

