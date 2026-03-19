به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین اعلام کرد که اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز، نگرانی‌های تایوان در مورد تأمین انرژی ناشی از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران را برطرف خواهد کرد.

‌سخنگوی دفتر امور تایوان در پکن، گفت که تایوان از «منابع انرژی، با پشتیبانی سرزمین مادری قوی» بهره‌مند خواهد شد.

وی گفت: «منبع فراوان برق سرزمین اصلی برای تأمین نیازهای برق شرکت‌های تایوانی بیش از حد کافی است و می‌تواند تضمین کند که خانوارها در سراسر جزیره از ناراحتی و نگرانی‌های کمبود و قطع برق در فصول اوج مصرف رهایی یابند.»

