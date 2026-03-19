چین بر اهمیت اتحاد مجدد مسالمتآمیز تایوان تاکید کرد
چین اعلام کرد که اتحاد مجدد مسالمتآمیز، نگرانیهای تایوان در مورد تأمین انرژی ناشی از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران را برطرف خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین اعلام کرد که اتحاد مجدد مسالمتآمیز، نگرانیهای تایوان در مورد تأمین انرژی ناشی از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران را برطرف خواهد کرد.
سخنگوی دفتر امور تایوان در پکن، گفت که تایوان از «منابع انرژی، با پشتیبانی سرزمین مادری قوی» بهرهمند خواهد شد.
وی گفت: «منبع فراوان برق سرزمین اصلی برای تأمین نیازهای برق شرکتهای تایوانی بیش از حد کافی است و میتواند تضمین کند که خانوارها در سراسر جزیره از ناراحتی و نگرانیهای کمبود و قطع برق در فصول اوج مصرف رهایی یابند.»