به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان گفت هم‌پیمانان آمریکا باید به این کشور برای خروج از جنگ «نامشروع» با ایران کمک کنند.

البوسعیدی در مقاله‌ای که در شماره روز چهارشنبه نشریه «اکونومیست» با عنوان «ابرقدرت، کنترل سیاست خارجی خود را از دست می‌دهد» منتشر شد نوشت که آمریکا و ایران طی ۹ ماه، دو بار در آستانه دستیابی به توافقی واقعی درباره پیچیده‌ترین پرونده بین خود یعنی برنامه هسته‌ای ایران و دغدغه‌های مرتبط با آن بودند.

وی افزود که عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا در ۲۸ فوریه، ساعاتی پس از یک دور مهم مذاکرات، اقدامی غیرمنتظره بود به خصوص که روندی را هدف قرار داد که می‌توانست فرصتی واقعی برای تحقق صلح باشد.

البوسعیدی در این مقاله «واکنش ایران» را نتیجه‌ای قابل انتظار هرچند مایه تاسف و غیرقابل قبول توصیف کرد.

وی افزود که کشورهای شورای همکاری هزینه این درگیری را می‌پردازند و تکیه آن‌ها به شراکت امنیتی با واشنگتن به علت نابسامانی در کشتیرانی در تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی و تشدید خطر رکود جهانی، به عامل نگرانی فزاینده تبدیل شده است.

البوسعیدی تاکید کرد، این جنگ تامین کننده منافع آمریکا نیست و وارد شدن به آن اشتباهی راهبردی است به ویژه که دستاوردی روشن برای آن تصور نمی‌شود و تحقق اهداف بزرگ مثل تغییر نظام در ایران بدون هزینه نظامی درازمدت و کلان، دشوار است.

انتهای پیام/