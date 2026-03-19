پوتین شهادت علی لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رئیس‌جمهور روسیه، در پیامی شهادت «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی را به رهبر معظم ایران تسلیت گفت.

در پی شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، «ولادیمر پوتین»، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، پیام تسلیتی را به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران ارسال کرد.

پوتین در این پیام تسلیت، ضمن ابراز تأسف عمیق از ترور لاریجانی، وی را سیاستمداری خردمند و دوراندیش خواند و یادآور شد که بارها با او دیدار داشته است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین لاریجانی را «دوست واقعی روسیه» توصیف کرد و از تلاش‌های وی در جهت گسترش همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور قدردانی نمود.

