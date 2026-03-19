ماکرون خواستار توقف فوری حملات به زیرساختهای انرژی در خاورمیانه شد
کد خبر : 1763652
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیسجمهوری فرانسه خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت های انرژی در خاورمیانه شد.
«امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه امروز -پنجشنبه- در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از حملاتی که به تأسیسات تولید گاز در ایران و قطر انجام شد، با امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردم.»
وی افزود: «توقف فوری حملاتی که زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی و آب را هدف قرار میدهند، به نفع همه ماست.»