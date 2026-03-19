خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماکرون خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه شد

کد خبر : 1763652
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت های انرژی در خاورمیانه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت های انرژی در خاورمیانه شد.

«امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه امروز -پنج‌شنبه- در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از حملاتی که به تأسیسات تولید گاز در ایران و قطر انجام شد، با امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردم.»

وی افزود: «توقف فوری حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی و آب را هدف قرار می‌دهند، به نفع همه ماست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل