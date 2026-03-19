تلاش ترامپ برای کشاندن ژاپن به درگیریهای خاورمیانه
رئیس جمهور آمریکا، ممکن است از دیدار با نخستوزیر ژاپن در کاخ سفید برای درخواست کمک در جنگ علیه ایران استفاده کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است از دیدار با نخستوزیر ژاپن در کاخ سفید برای درخواست کمک در جنگ علیه ایران استفاده کند.
ترامپ امروز -پنجشنبه- میزبان نخستوزیر ژاپن برای سفری از پیش برنامهریزی شده به کاخ سفید است که با هدف تقویت همکاری امنیتی و اقتصادی چند دههای بین واشنگتن و نزدیکترین متحد شرق آسیاییاش انجام میشود.
نخستوزیر ژاپن تلاش کرده است تا کشورش را از قانون اساسی صلحطلبانهای که پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن تحمیل شد، دور کند، اما با توجه به اینکه جنگ علیه ایران در داخل کشورش محبوبیتی ندارد، او تاکنون پیشنهادی برای کمک به پاکسازی تنگه هرمز ارائه نکرده است.
این در حالی است که متحدان ایالات متحده مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا مشارکت در هرگونه ماموریت در خلیج فارس را رد کردهاند و این امر ترامپ را خشمگین کرده است.