به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سرزمینهای اشغالی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ اسرائیل از به صدا درآمدن آژیر خطر در سرزمینهای اشغالی خبر داد.
این کانال گزارش داد حملات موشکی ایران به اسرائیل باعث به صدا درآمدن آژیرهای حمله هوایی در مرکز سرزمینهایاشغالی، کرانه باختری اشغالی و دره اردن شده است.
ارتش اسرائیل همچنین در جدیدترین بهروزرسانی خود در ساعات اخیر مدعی شد که موشکهای شلیکشده از ایران را شناسایی کرده است.