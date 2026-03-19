تمدید بسته بودن حریم هوایی بحرین و کویت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک منبع در سرویس ترافیک هوایی خاورمیانه گفت که مقامات هواپیمایی کشوری بحرین و کویت بار دیگر بسته شدن حریم هوایی ملی خود را که همزمان با آغاز تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه اعمال شده بود، تمدید کردند.

این منبع گفت: «پروازها بر فراز بحرین و کویت حداقل به مدت ۱۲ ساعت - تا ساعت چهار بعد از ظهر به وقت گرینویچ - ممنوع خواهد بود.»

وی افزود که بحرین برای پروازهای جداگانه از فرودگاه منامه از طریق کوتاه‌ترین کریدور هوایی به عربستان سعودی در نزدیکی، استثنا قائل می‌شود.

