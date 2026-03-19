تمدید بسته بودن حریم هوایی بحرین و کویت

بحرین و کویت بار دیگر بسته شدن حریم هوایی ملی خود را که همزمان با آغاز تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه اعمال شده بود، تمدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک منبع در سرویس ترافیک هوایی خاورمیانه گفت که مقامات هواپیمایی کشوری بحرین و کویت بار دیگر بسته شدن حریم هوایی ملی خود را که همزمان با آغاز تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه اعمال شده بود، تمدید کردند.

این منبع گفت: «پروازها بر فراز بحرین و کویت حداقل به مدت ۱۲ ساعت - تا ساعت چهار بعد از ظهر به وقت گرینویچ - ممنوع خواهد بود.»

وی افزود که بحرین برای پروازهای جداگانه از فرودگاه منامه از طریق کوتاه‌ترین کریدور هوایی به عربستان سعودی در نزدیکی، استثنا قائل می‌شود.

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
