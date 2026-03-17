به گزارش ایلنا، «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس دولت امارات با «عبدالله دوم»، پادشاه اردن دیدار کرد.

طرفین در جریان این دیدار به بررسی تحولات منطقه‌ای و تنش نظامی در منطقه پرداختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات «وام»، دو طرف علاوه‌بر بررسی تحولات منطقه در سایه تشدید تنش نظامی و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر لزوم توقف عملیات‌های نظامی و پناه بردن به گفت‌وگو و راه حل‌های دیپلماتیک و نیز تقویت همکاری دوجانبه میان امارات و اردن تاکید کردند.

رئیس امارات و پادشاه اردن همچنین بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامی و انجام گفت‌وگوی جدی و دست‌یابی به راه‌‌حل‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل منطقه جهت حفظ امنیت و ممانعت از ایجاد تنش‌ها و بحران‌های بیشتر تاکید کردند.

انتهای پیام/