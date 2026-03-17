دیدار و گفت‌وگوی رئیس امارات و پادشاه اردن

رئیس دولت امارات و پادشاه اردن با یکدیگر دیدار و در رابطه با تحولات منطقه‌ای و تشدید تنش نظامی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس دولت امارات با «عبدالله دوم»، پادشاه اردن دیدار کرد.

طرفین در جریان این دیدار به بررسی تحولات منطقه‌ای و تنش نظامی در منطقه پرداختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات «وام»، دو طرف علاوه‌بر بررسی تحولات منطقه در سایه تشدید تنش نظامی و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر لزوم توقف عملیات‌های نظامی و پناه بردن به گفت‌وگو و راه حل‌های دیپلماتیک و نیز تقویت همکاری دوجانبه میان امارات و اردن تاکید کردند.

رئیس امارات و پادشاه اردن همچنین بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامی و انجام گفت‌وگوی جدی و دست‌یابی به راه‌‌حل‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل منطقه جهت حفظ امنیت و ممانعت از ایجاد تنش‌ها و بحران‌های بیشتر تاکید کردند.

 

