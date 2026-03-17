خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الکعبی: شکست تاریخی آمریکا در عراق را دوباره تحمیل‌شان می‌کنیم!

کد خبر : 1763079
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل جنبش حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای تصریح کرد: امروز نیز مقاومت همچنان به حملات خود علیه آمریکا ادامه می‌دهد تا سرانجام دشمن را بیرون رانده و آزادی و حاکمیت کشور را بازستاند.

به گزارش ایلنا، شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل حزب‌الله عراق در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: اشغالگران اگر بر این باورند که با نقض مداوم حاکمیت می‌توانند مبارزه مشروع مقاومت اسلامی عراق را خنثی، متوقف یا تضعیف کنند، سخت در اشتباهند.

الکعبی افزود: عراق پس از سال ۲۰۰۳، هشت سال تمام با اشغالگری و جنایت روبه‌رو بود اما قوی‌تر از قبل، بازگشت. آن زمان هم آمریکا هرگز نتوانست مقاومت را نابود کند یا به زانو درآورد.

او تصریح کرد: در نتیجه واشنگتن برای حفظ آبرو، با پذیرش یک توافق تحقیرآمیز از عراق گریخت و سپس پروژه داعش را برای مقابله با مقاومت، طراحی کرد اما وجود چندین جبهه قدرتمند در این محور، باعث شد این طرح استعماری هم نقش بر آب شود.

دبیرکل الکعبی متذکر شد: امروز نیز مقاومت همچنان به حملات خود علیه آمریکا ادامه می‌دهد تا سرانجام دشمن را بیرون رانده و آزادی و حاکمیت کشور را بازستاند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل