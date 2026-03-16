ترامپ:
فکر میکنم فرانسه در رابطه با تنگه هرمز به ما کمک میکند
رئیسجمهور آمریکا گفت که فهرست کشورهایی را که برای به حفاظت از تنگه هرمز کمک میکنند ارائه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی بیاساس و گزافه مدعی شد که اگر ایران در تنگه هرمز مینگذاری کند، این کار بهمنزله خودکشی است.
ترامپ گفت: «فهرست کشورهایی را که برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز میپذیرند ارائه میکنیم».
ترامپ افزود: «با ماکرون صحبت کردم و فکر میکنم او درباره تنگه هرمز کمک خواهد کرد».
وی افزود که از بریتانیا به خاطر عدم ارسال ناو هواپیمابر به منطقه ناراضی است.
ترامپ در ادامه طی ادعایی بیاساس مدعی شد: «ایران میخواهد به توافق برسد و با نمایندگان ما گفتوگو میکند».