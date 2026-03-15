به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید معتقد است که رئیس‌جمهور آمریکا در جنگ با ایران در «موقعیت آسیب‌پذیری» قرار دارد و نمی‌داند چگونه از آن خارج شود.

«جان بولتون» مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت‌وگو با پایگاه خبری مترو گفت که برای مردم آمریکا دلایل «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور برای آغاز جنگ با ایران روشن نیست، چیزی که می‌تواند دامن او را بگیرد.

بولتون گفت: «او خود را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داده است. او می‌داند که در جایگاه دشواری قرار دارد و نمی‌داند چگونه از آن خارج شود.»

