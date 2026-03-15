به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، برای «بررسی تحولات منطقه‌ای» در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به دوحه، پایتخت قطر، می‌رود.

این اولین توقف در سفر او به چندین کشور خلیج فارس است.

وزارت امور خارجه مصر در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که این سفر «با هدف هماهنگی و مشورت برای کاهش تحولات شتاب‌زده در منطقه و ارسال پیام همبستگی با برادران عرب» انجام می‌شود.

قرار است عبدالعاطی در جریان سفر خود به قطر «جلسات سطح بالایی را برای بررسی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه برگزار کند».

انتهای پیام/