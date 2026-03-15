احتمال بستن تنگه باب المندب از سوی انصارالله در حمایت از ایران

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «عبد الثور»، یکی از مقامات نیروهای نظامی انصارالله یمن، گفت که این جنبش ممکن است در صورت تصمیم‌گیری برای ارائه پشتیبانی نظامی به ایران، تنگه باب المندب را مسدود کند.

این مقام گفت: «به محض اینکه تصمیم به ورود در درگیری‌ها گفته شود، اولین اقدام می‌تواند اعلام رسمی محاصره دریایی علیه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی باشد».

وی اظهار داشت: «بنابراین، کشتی‌های تجاری و کشتی‌های جنگی، از جمله ناوهای هواپیمابر، که به مقصد خاک ایالات متحده و سرزمین‌های اشغالی هستند، می‌توانند متوقف شوند».

عبد الثور افزود که به عنوان یک اقدام دیگر، بستن کامل تنگه باب المندب به روی هر کشتی‌ای هستند که به سمت بنادر رژیم صهینیستی می‌رود را بررسی می‌کنند.

