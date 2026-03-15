سوئیس اجازه عبور دو هواپیمای نظامی آمریکا از حریم هوایی خود را نداد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات سوئیسی اعلام کردند که درخواست ایالات متحده برای اجازه عبور دو هواپیمای شناسایی نظامی از حریم هوایی این کشور به عنوان بخشی از رویارویی با ایران، بر اساس سیاست بیطرفی برن، را رد کردهاند.
مقامات برن توضیح دادند که قوانین سوئیس به وضوح و صراحت استفاده از حریم هوایی برای اهداف نظامی توسط هر طرف درگیر در درگیریها را ممنوع میکند و درخواست ایالات متحده برای دو هواپیمای شناسایی را به حالت تعلیق درآوردند.
با این وجود، درخواستها برای یک پرواز تعمیر و نگهداری و دو پرواز حمل و نقل مربوط به درگیری جاری در ایران تأیید شد.
مقامات سوئیسی گفتند که پروازها برای اهداف بشردوستانه یا پزشکی، مانند انتقال مجروحان، و همچنین پروازهای غیرمرتبط با درگیری مجاز است.